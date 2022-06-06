Arazi kavgasında eniştesinin katili oldu

KÜTAHYA'DA bir genç, tartıştığı eniştesinin katili oldu. Olay Aslanapa ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı olan Mehmet Ali Bakan, eniştesi Hasan Hüseyin Bakan (50) ile Yumaklı mevkiinde karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali Bakan yanında getirdiği av tüfeğiyle eniştesi Hasan Hüseyin Bakan'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Hüseyin Bakan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, katil zanlısı jandarma ekiplerine teslim oldu. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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