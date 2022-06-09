  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da öğretmenevi alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'da öğretmenevi alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

Kütahya Gediz'de bulunan öğretmenevinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelik olarak tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde bodrum katında başlayan yangını devriye gezen polis ekipleri fark etti.

İHA

09.06.2022, 15:14 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022, 15:15

Kütahya'nın Gediz ilçesinde öğretmenevinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya’da öğretmenevi alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

Uluoymak Mahallesi'ndeki Gediz Öğretmenevi'nin bodrum katındaki mutfak bölümünde, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyüp zemin kata da sıçradı.

Kütahya’da öğretmenevi alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

Bu sırada devriye görevi yürüten polis ekipleri, yangını fark edip, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederken, bir yandan da içerideki yaklaşık 30 kişiyi tahliye etti.

Kütahya’da öğretmenevi alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişi ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Kütahya’da öğretmenevi alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

Bodrum ve zemin katın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA