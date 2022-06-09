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Kütahya'da öğretmenevi alevlere teslim oldu! 5 kişi dumandan etkilendi

Kütahya Gediz'de bulunan öğretmenevinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelik olarak tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde bodrum katında başlayan yangını devriye gezen polis ekipleri fark etti.