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Kütahya'da feci kaza! Takla atıp, ters dönen otomobilden yola fırladı

Kütahya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Araçta yer alan Ali Yaşar Yanak emniyet kemeri takılı olmadığı için otomobilden yaklaşık 5 metre fırladı.