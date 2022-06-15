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Haberler Kütahya Kütahya'da feci kaza! Takla atıp, ters dönen otomobilden yola fırladı

Kütahya'da feci kaza! Takla atıp, ters dönen otomobilden yola fırladı

Kütahya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Araçta yer alan Ali Yaşar Yanak emniyet kemeri takılı olmadığı için otomobilden yaklaşık 5 metre fırladı.

DHA

15.06.2022, 10:25

Kütahya’da feci kaza! Takla atıp, ters dönen otomobilden yola fırladı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'e giden Tuncay Bora Yanak'ın kontrolünü kaybettiği 34 DHN 309 plakalı otomobil yoldan çıktı.

Yaklaşık 80 metre tarlada ilerleyen araç, beton duvara çarparak takla attı. Kazada ters dönen aracın sürücüsü Tuncay Bora Yanak ile emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan yaklaşık 5 metre fırlayan Ali Yaşar Yanak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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