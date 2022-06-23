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Haberler Kütahya Otomobil seyir halindeyken birden alev aldı! Sürücü son anda kendini dışarı attı

Otomobil seyir halindeyken birden alev aldı! Sürücü son anda kendini dışarı attı

Kütahya Tavşanlı'da meydana gelen olayda 60 EL 006 plakalı yola hareket halindeyken birden yanmaya başladı. Sürücü son anda kendini dışarı attı. Çevredekiler ve kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

DHA

23.06.2022, 15:37

Otomobil seyir halindeyken birden alev aldı! Sürücü son anda kendini dışarı attı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motoru alev alırken, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Tavşanlı ilçesinden Kütahya'ya giden Abdullah S., kullandığı 60 EL 006 plakalı otomobille Kayıköy yol ayrımına geldiğinde aracın motoru alev aldı. Yoğun dumanı gören Abdullah S., otomobili yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

Yangın, diğer sürücüler ve kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobilin motoru, kullanılamaz hale geldi.

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