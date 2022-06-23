Haberler Kütahya Otomobil seyir halindeyken birden alev aldı! Sürücü son anda kendini dışarı attı

Otomobil seyir halindeyken birden alev aldı! Sürücü son anda kendini dışarı attı

Kütahya Tavşanlı'da meydana gelen olayda 60 EL 006 plakalı yola hareket halindeyken birden yanmaya başladı. Sürücü son anda kendini dışarı attı. Çevredekiler ve kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.