Haberler Kütahya Kütahya'da korkunç kaza! Yol kenarında yürürken dehşeti yaşadılar

Kütahya'da korkunç kaza! Yol kenarında yürürken dehşeti yaşadılar

Kütahya'da meydana gelen korkunç olayda bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında yürümekte olan 3 yayaya çarparak yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.