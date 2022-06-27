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Haberler Kütahya Kütahya'da korkunç kaza! Yol kenarında yürürken dehşeti yaşadılar

Kütahya'da korkunç kaza! Yol kenarında yürürken dehşeti yaşadılar

Kütahya'da meydana gelen korkunç olayda bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında yürümekte olan 3 yayaya çarparak yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

27.06.2022, 11:14

Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarında çarptığı 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kütahya’da korkunç kaza! Yol kenarında yürürken dehşeti yaşadılar

Kaza, gece Ağaçköy yolunda meydana geldi. Ömer Demirtaş, kullandığı 43 DU 643 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek, yol kenarında yürüyen 3 yayaya çarptı.

Kütahya’da korkunç kaza! Yol kenarında yürürken dehşeti yaşadılar

Kazada Emine Güder (31), Alaaddin Güder (51) ve Fatma Güder (49) yaralandı. İhbar gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kütahya’da korkunç kaza! Yol kenarında yürürken dehşeti yaşadılar

Emine Güder'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Demirtaş ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kütahya’da korkunç kaza! Yol kenarında yürürken dehşeti yaşadılar

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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