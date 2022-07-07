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Haberler Kütahya Tarihi eser kaçakçılarına baskın şoku

Tarihi eser kaçakçılarına baskın şoku

Kütahya'da alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen jandarma ekiplerinin yaptığı baskın sonucunda, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen eserlerin Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilmekte.

AA

07.07.2022, 09:23

Tarihi eser kaçakçılarına baskın şoku

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığının istihbaratı doğrultusunda, Kütahya-Gediz ilçesi kara yolunun 15. kilometresinde durdurulan bir araçta güvenlik güçlerince arama yapıldı.

Aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen başsız bir heykel ile 2 heykel parçası ele geçirildi.

Araçtaki İ.C. ve B.E. tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Heykel ve 2 heykel parçasının incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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