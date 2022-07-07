Haberler Kütahya Tarihi eser kaçakçılarına baskın şoku

Tarihi eser kaçakçılarına baskın şoku

Kütahya'da alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen jandarma ekiplerinin yaptığı baskın sonucunda, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen eserlerin Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilmekte.