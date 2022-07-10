Talihsiz genç yanarak can verdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 21 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kontrolünü kaybederek tarlaya savruldu. Araç alev alırken otomobilde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl köyünde oturan Burak Taşdemir, Çavdarhisar ilçesine kurbanlık keçi bırakıp, geri dönmek için yola çıktı. TAŞDEMİR, Hisarcık- Simav kara yolunun 3'üncü kilometresine geldiğinde, otomobilin kontrolünü kaybetti. Tarlaya savrulan araç, alev alırken, Taşdemir de sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Taşdemir'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Burak Taşdemir'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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