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Haberler Kütahya Bir orman yangını da Kütahya'da

Bir orman yangını da Kütahya'da

Çeşme ve Datça'da çıkan orman yangınları sonrası bir yangın haberi de Kütahya'dan geldi. Tavşanlı ilçesine 10 kilometre uzaklığındaki bir köyün yakınında henüz belirlenemeyen bir sebepten dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

DHA

14.07.2022, 14:23

Bir orman yangını da Kütahya’da

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Tavşanlı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta, Kara köy Martlı mevkisindeki ormanda yangın çıktı. İhbarla 2 arazöz ile harekete geçen Orman işletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 100 metrekarelik alan zarar gördü. Kara Köy muhtarı İsmail Yerlikaya, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangının büyümediğini belirterek, "Bir komşunun haber vermesi ile bakmaya geldik. Yangın başladığı anda köye ait yangın söndürme tankerini getirdim.

O sırada orman işletme ekipleri gelmiş, söndürmüşler. Buralara piknik için gelenler oluyor. Bu kişilerin çok dikkat etmeleri gerekir, ateş yakmamaları gerekir" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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