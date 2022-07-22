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Haberler Kütahya Başkan Güler'den fırıncılara ültimatom!

Başkan Güler'den fırıncılara ültimatom!

Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler fırıncıları uyardı. Fiyat belirleme komisyonundan çıkan kararı çelişkili bulduğunu ekleyen Güler, eğer fırıncılar ısrarlarına devam ederse belediye olarak ekmek üretimini artıracakları konusunda sert açıklamalarda bulundu.

İHA

22.07.2022, 12:30

Başkan Güler’den fırıncılara ültimatom!

Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, ilçedeki fırıncıları ve fiyat belirleme komisyonunu uyardı. Zamlı tarifeye itirazlarının çelişkili şekilde reddedildiğini belirten Güler, "Zamlı tarifede ısrar edilirse belediye olarak ekmek üretimini artırırız. Milletin aklıyla alay etmeyin" dedi.


Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler yaptığı açıklamada " Zamlı tarifede ısrar edilirse Belediye olarak ekmek üretimini artırırız. Milletin aklıyla alay etmeyin. Milletin aklıyla alay etmek diye buna derler. Ekmek fiyatlarına Belediye olarak yaptığımız itiraz önce komisyon tarafından kabul ediliyor; yani zamlı tarife geçersiz, eski tarife geçerlidir, deniliyor. Sonra aynı gün aynı komisyon ikinci bir kararla Belediyenin itirazını red ediyor. Gülermişim ağlarmısın. Bu çelişki üzerine çünkü dayanak kabul ettikleri mevzuat bile geçerli değil; yeniden toplantı kararı alınıyor bugün. Belediye olarak dediğimiz şu; devlet uygun fiyata un desteği veriyor. Fiyatların makul seviyede artması gerek. Ha olmadı Belediye olarak biz de günlük üretimi artırırız ve mümkün olduğunca vatandaşı rahatlatırız. Fırıncı esnafımız ve komisyon bunu düşünsün derim" ifadelerini kullandı.

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