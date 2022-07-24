Lise öğrencileri Kütahya’da 3 ayda üretti! 30 kilometre hıza kadar çıkıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur da okulun yönetici ve öğrencilerinin başarılı bir çalışma ortaya koyduklarını vurguladı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ise öğrencilerin elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan bir otomobil üretmesinin ülkenin kalkınmasında meslek okullarının ne kadar önem arz ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.