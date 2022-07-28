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Kütahya'da vatandaşlardan tehlikeli çözüm! Hemzemin geçitten böyle geçtiler

Kütahya'dan kameraya yansıyan ilginç olayda, vatandaşlar hemzemin geçitten bariyeri kendileri kaldırarak geçti. Vatandaşların zaman zaman bu tehlikeli yönteme başvurduğu bildirildi. Normal şartlarda trenin yaklaşmasıyla çalışan ve açılan bariyerlere vatandaşların uyarıya aldırış etmeden müdahalesi kazalara davetiye çıkarıyor.

İHA

28.07.2022, 11:55

Kütahya’da vatandaşlardan tehlikeli çözüm! Hemzemin geçitten böyle geçtiler

Kütahya'da arıza yapan hemzemin geçitlerdeki otomatik bariyerlerde vatandaşların tehlikeli çözümü kamerada.

Kütahya'da otomatik bariyer Tren Garı'nın dışında, görevli personel olmayan hemzemin geçitlerde uygulanıyor. Sistem sağlıklı çalıştığında tren hemzemin geçide bin 200 ila bin 500 metre arasında yaklaştığında otomatik olarak devreye giriyor. Bariyerler kapanıyor. Tren uzaklaşınca bariyerler yeniden açılıyor.

Ancak bazen de tren gelmediği ya da tren geçip gittiği halde kendiliğinden açılması gereken otomatik bariyer açılmıyor ve görevliler hemzemin geçitteki arızayı giderinceye kadar bariyerler kapalı kalabiliyor. Kütahya'nın Bahçelievler mahallesinde yer alan otomatik bariyer arıza yaptı. Ancak vatandaşlar bu kez çareyi kendi yöntemlerini uygulamakta buldu. Yoldan geçen vatandaşlar trafik sıkışıklığını gidermek için bariyeri kendi elleriyle kaldırarak araçların geçişini sağladı. Hemzemin geçitte arıza giderilinceye kadar vatandaşların bu tehlikeli yöntemi uygulamaya devam ettikleri gözlemlendi.

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