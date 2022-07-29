Saman balyalarını taşımak isterken 2 metreden düştü
29.7.2022
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KÜTAHYA'NIN Dumlupınar ilçesine bağlı Hamurköy'de, römorkta bulunan balyaları samanlığa indirmek bandın üzerine çıkan çiftçi Hüseyin Ziber (32) yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Ziber tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Ziber'in cenazesi köyde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI