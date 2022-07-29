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Haberler Kütahya Saman balyalarını taşımak isterken 2 metreden düştü

Saman balyalarını taşımak isterken 2 metreden düştü

29.7.2022

Saman balyalarını taşımak isterken 2 metreden düştü
KÜTAHYA'NIN Dumlupınar ilçesine bağlı Hamurköy'de, römorkta bulunan balyaları samanlığa indirmek bandın üzerine çıkan çiftçi Hüseyin Ziber (32) yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Ziber tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Ziber'in cenazesi köyde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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