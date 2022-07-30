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Haberler Kütahya Kütahya'da sokak köpeği dehşeti: 4 kişiye saldırdılar

Kütahya'da sokak köpeği dehşeti: 4 kişiye saldırdılar

Kütahya'da meydana gelen olayda sokak köpeklerinin saldırdığı bir kişi ve onu kurtarmaya gelen 2 kişi yaralandı. Bu esnada aynı sokaktan bisikleti ile geçen bir kadın da köpeklerin saldırısından kaçamadı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA

30.07.2022, 10:43

Kütahya’da sokak köpeği dehşeti: 4 kişiye saldırdılar

Kütahya Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak'ta bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bu kişinin yardımına koşan Serdar Koçuk ile Emre Arat'a da saldıran köpekleri çevredekiler uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ısırıklar olan 3 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada aynı sokaktan bisikletiyle geçen kadın da köpeklerin saldırısına uğradı.

Dizinden hafif yaralanan kadın hastaneye sevk edildi.

Öte yandan köpekleri evinin bahçesinde beslediği iddia edilen kadın ile çevredeki esnaf arasında çıkan tartışma polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

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