19 yıl önce vakit geçirmek için başladı; şimdi geçimini böyle sağlıyor

Çini sanatından kazandığı parayla oğlunun eğitim masraflarını karşıladığını anlatan Söğüt, şöyle devam etti:

"Oğlum şu anda üniversitede öğrenim görüyor. Kendi el emeğim ve göz nurumla kazandığım parayla oğlumu okuttum. Hiç kimseye de muhtaç olmadım. Bir kadın ve yalnız başına bir anne olarak her şeyi unutup çocuğunuz için çalışıyorsunuz. O yüzden de öğrendiğiniz işi çok daha iyi yerlere götürmeye çalışıyorsunuz."

Çalışma hayatı sırasında ortaokul ve lise öğrenimini dışarıdan tamamladığını aktaran Söğüt, daha sonra DPÜ'deki çiniyle ilgili programdan mezun olduğunu ifade etti.