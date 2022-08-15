Kütahya Domaniç’te sağanak hayatı felç etti! Ev ve ağılları su bastı

Domaniç ilçesi Muratlı köyünde, gece yarısından itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok evi ve ağılı su bastı, köy meydanı da yoğun suyla gelen çamurlarla kaplandı. Muratlı köy muhtarı Cihan Ay ve kepçesi olan köylüler, çamuru küreyip yolları açmaya çalıştı. Domaniç İlçe Özel İdaresi ekipleri, köy meydanında ve ana yollarda çamur temizliği yaptı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise köyde zarar tespiti için çalışmalara başladı.