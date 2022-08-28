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Haberler Kütahya Son dakika: Kütahya'dan yola çıkan tur otobüsü Bursa'da devrildi

Son dakika: Kütahya'dan yola çıkan tur otobüsü Bursa'da devrildi

Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa'nın Mudanya ilçesine gitmekte olan tur otobüsü, Domaniç-İnegöl karayolunda kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi.

AJANSLAR

28.08.2022, 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022, 10:17

Son dakika: Kütahya’dan yola çıkan tur otobüsü Bursa’da devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında bulunan ormanlık alandaki kara yolunda tur otobüsü yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların olduğu bildirildi.

Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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