Ege’nin o ilçesi bereketlendi: Üretimi 75 tonu aştı! Binbir derde deva...

ADAÇAYININ FAYDALARI

Çay olarak tüketilen ada çayı yaprağı da yağı gibi antiseptik özelliğe sahiptir. Mide ve sindirim problemlerine iyi geldiği, özellikle gaz söktürücü olarak tüketildiği yaygın olarak bilinir. İshal ve gastrit oluşumunu engelleyebilen ada çayı, kolik tedavisinde de kullanılır.

