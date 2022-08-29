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Haberler Kütahya Ege'nin o ilçesi bereketlendi: Üretimi 75 tonu aştı! Binbir derde deva...

Ege'nin o ilçesi bereketlendi: Üretimi 75 tonu aştı! Binbir derde deva...

Kütahya'da adaçayı hasadı bu sene bereketli geçti, çiftçinin yüzü güldü. Cilt hastalıklarından uykusuzluğa binbir derde deva olan adaçayı bu yıl sadece Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde 75 tondan fazla toplandı. Peki adaçayının faydaları neler? İşte detaylar...

29.08.2022, 11:31 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 11:50

Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde hasat sonrası adaçayı üretimi 75 tonu aştı.

Ege’nin o ilçesi bereketlendi: Üretimi 75 tonu aştı! Binbir derde deva...

Karbasan köyünde adaçayı yetiştiriciliğine ilk kez 2016 yılında İl Özel İdare kaynaklı proje ile 25 yetiştiricinin 52 dekar alanda başlandı.

Ege’nin o ilçesi bereketlendi: Üretimi 75 tonu aştı! Binbir derde deva...

Karabasan Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya," 6 yıllık dönemde İl Özel İdare kaynaklı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde verilen desteklerle adaçayı çiftçilerimizin gelir kaynağı haline geldi.

Ege’nin o ilçesi bereketlendi: Üretimi 75 tonu aştı! Binbir derde deva...

Şu anda köyümüzde adaçayı ekili alan yaklaşık 300 dekarı aştı. Bu yılki hasat sonrası adaçayı üretimi 75 ton dolaylarında gerçekleşti.

Ege’nin o ilçesi bereketlendi: Üretimi 75 tonu aştı! Binbir derde deva...

Adaçayını kalitesine göre yaş olarak kilosunu 4- 5 TL'den, kurutulmuş adaçayının kilosunu ise 15-17 TL'den İzmir ve Manisa'dan gelen alıcılara satıyoruz

Ege’nin o ilçesi bereketlendi: Üretimi 75 tonu aştı! Binbir derde deva...

Köyümüzde 60'dan fazla aile adaçayı üretim işiyle uğraşmakta ve geçimini adaçayından sağlamaktadır. Devletimizden bizlere fide desteğini arttırmasını istiyoruz. Böylece hem adaçayı üretimi, hem de üretici sayısı artacaktır" dedi.

Ege’nin o ilçesi bereketlendi: Üretimi 75 tonu aştı! Binbir derde deva...

ADAÇAYININ FAYDALARI
Çay olarak tüketilen ada çayı yaprağı da yağı gibi antiseptik özelliğe sahiptir. Mide ve sindirim problemlerine iyi geldiği, özellikle gaz söktürücü olarak tüketildiği yaygın olarak bilinir. İshal ve gastrit oluşumunu engelleyebilen ada çayı, kolik tedavisinde de kullanılır.

Ege’nin o ilçesi bereketlendi: Üretimi 75 tonu aştı! Binbir derde deva...

Ayrıca adaçayı, cilde, boğaz ağrısı ve ağız yaralarına, hazımsızlık ve mide yanmasına, öksürüğe ve bronşite, adet gecikmesine, adet dönemi öncesi görülen mide bulantısı ve baş ağrısı gibi semptomlara, stres ve uykusuzluğa iyi gelir.

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