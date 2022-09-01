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Haberler Kütahya Kütahya’dan kartpostallık görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Kütahya’dan kartpostallık görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Son dakika haberi... Kütahya’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı, şimşekler görsel şölen oluşturdu.

İHA

01.09.2022, 09:41

Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı, şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kütahya’dan kartpostallık görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Kütahya'da akşam saatlerine doğru başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Kütahya’dan kartpostallık görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Türkmen Dağı, Acem Dağı ve Yellice Dağları eteklerinde etkili olan şimşekler bir saat sürdü.

Kütahya’dan kartpostallık görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken şimşekler gökyüzünü ve geceyi aydınlattı.

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