  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Cezaevinden çıktı, haraç istediği kişiler tarafından öldürüldü!

Cezaevinden çıktı, haraç istediği kişiler tarafından öldürüldü!

Kütahya'da cezaevinden çıktıktan sonra tehdit ederek para isteyen Ahmet Ertunç, göğsünden bıçaklandı. Şüpheli, çıkan tartışmada başka bir kişiyi de silahla bacağından yaraladı.

03.09.2022, 15:49 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 15:49

Cezaevinden çıktı, haraç istediği kişiler tarafından öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre, R. V. isimli şahıs kendisinden zaman zaman para vermesi yönünde tehditler aldığını iddia ettiği Ahmet Ertunç ile telefonla konuşarak Simav İlçesi Mamak Köyü Kavşağında buluştu. Burada taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada Ahmet Ertunç, R.V. tarafından göğsünden vurularak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda H. K. isimli şahıs yine R. V. tarafından bacağından silahla yaralandı.

Yaralı şahsın tedavisine Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edildiği öğrenildi. Olay yerinde 1 adet pompalı tüfek, R. V. un evinde yapılan aramada 1 adet tabanca ele geçirildi. Olaya karışan R. V. Ş. K, M. K.(45), R.G.(63), H. K.(28), A. O. K.(35) ve H. K.(34) isimli şahıslar yakalanarak adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Simav İlçe Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA