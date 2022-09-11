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Haberler Kütahya Kütahya'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay! İzinsiz aldıkları sebzeler için para ve not bıraktılar

Kütahya'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay! İzinsiz aldıkları sebzeler için para ve not bıraktılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı İsaköy'de meydana gelen olay tebessüm ettirdi. Bir bahçeden izinsiz sebze toplayan kişiler bunun karşılığı olarak para ve helallik istedikleri belirten bir not bıraktı. Bahçesinde notu ve parayı gören Bayram Koç, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

AA

11.09.2022, 12:12 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022, 12:13

Kütahya’da ’insanlık ölmemiş’ dedirten olay! İzinsiz aldıkları sebzeler için para ve not bıraktılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı İsaköy köyünde yaşayan Bayram Koç, köyün yaklaşık 500 metre dışındaki bahçesine sebze toplamaya gittiğinde fasulye çubuğuna asılı bir poşet içine bırakılan 50 lirayı gördü.

Koç, para ile beraber üzerinde "Buraya araziye geldiğimizde yemek için salatalık ve domateslerinizden aldık birkaç defa. Hakkınızı helal edin. Kim olduğunuzu bilmiyoruz, o yüzden soramadık, izin alamadık. Bu parayı da aldığımız salatalık ve domates yerine kabul ederseniz çok seviniriz. Hakkınızı helal edin. Rabbim bahçenize, ailenize bereket versin. Sağlıcakla kalın." yazılı not buldu.

Yaşadığı olayı AA muhabirine anlatan Koç, yaklaşık 50 yıldır ailesi ile birlikte çiftçilikle uğraştığını ve hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Notu okuduğunda duygulandığını anlatan Bayram Koç, şunları kaydetti:

"Bahçemde yetiştirdiğim taze fasulyelerin çubuğuna asılı bir poşet görünce merak ettim. Poşeti açtığımda içinde 50 lira para ve kağıda yazılmış not gördüm. Notta, bahçemden salatalık ve domates aldıkları ve karşılığında da para bırakarak helallik istedikleri yazıyordu. Bu olay karşısında, böyle insanların var olmasından dolayı gururlandım. Dünyada ne iyi insanlar varmış dedim."

Not ve para bırakanlara hakkını helal ettiğini de kaydeden Bayram Koç, "Keşke parayı bırakmasalardı. Bahçeme zarar vermemek şartıyla her zaman buradan sebze alıp yiyebilirler." dedi.

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