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Haberler Kütahya Kütahya'da feci kaza! Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü!

Kütahya'da feci kaza! Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü!

Kütahya'ya bağlı Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kaza, O. K. (47) idaresindeki tırın karşı istikametten gelen E. D. (35) hakimiyetindeki otomobille çarpışmasıyla meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kullandığı araç çarpışmanın şiddetiyle tanınmaz hale geldi.

İHA

13.09.2022, 14:23

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kütahya’da feci kaza! Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü!

Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıkesir kavşağı ile Tepecik beldesi arasındaki yeni yolda meydana geldi.

Kütahya’da feci kaza! Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü!

Edinilen bilgilere göre, O. K. (47) sevk ve idaresindeki 43 U 7227 plakalı tır Emet-Tunçbilek istikametinde seyir halindeyken Tavşanlı-Balıkesir istikametinden gelen E. D. (35) sevk ve idaresindeki 26 NT 723 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Kütahya’da feci kaza! Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü!

KAZADA SÜRÜCÜ E.D. YARALANDI
Yaralı sürücü E.D., 112 Acil servis tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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