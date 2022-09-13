Kütahya’da feci kaza! Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü!

Edinilen bilgilere göre, O. K. (47) sevk ve idaresindeki 43 U 7227 plakalı tır Emet-Tunçbilek istikametinde seyir halindeyken Tavşanlı-Balıkesir istikametinden gelen E. D. (35) sevk ve idaresindeki 26 NT 723 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldi.