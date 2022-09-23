Görenler küçük dilini yutuyor! Tanesi 30 kilo!

Her yıl olduğu gibi bu yılda bal kabağı ekiminde farklı bir tohum kullanmadığını söyleyen Yılmaz, "Aynı yerli tohumdan ekimini yaptığım bal kabaklarının yetişme sürecinde hayvan gübresinden başka gübre kullanmadım. Ama bu yılki bal kabakları aşırı büyüyerek bizleri çok şaşırttı.