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Haberler Kütahya Görenler küçük dilini yutuyor! Tanesi 30 kilo!

Görenler küçük dilini yutuyor! Tanesi 30 kilo!

Kütahya'ya bağlı Hisarcık ilçesinde yetişen dev bal kabakları görenleri şaşırtıyor. Üretici Ali Yılmaz'ın, sadece yerli tohum ve hayvan gübresi kullanarak yetiştirdiği bal kabakları 25-30 kilo arasında seyrediyor. Öte yandan, dev bal kabaklarının elinde kalacağından korkan Yılmaz, "Kabaklar çok büyük olduğu için satışı zor olacak. Çünkü vatandaş tüketebileceği büyüklükte kabak istiyor." dedi.

İHA

23.09.2022, 11:31

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ali Yılmaz isimli üretici tarlasında 25-30 kilo arasında değişen dev bal kabakları yetiştirdi.

Görenler küçük dilini yutuyor! Tanesi 30 kilo!

İşçi emeklisi Ali Yılmaz, Mezariçi Mevkii'ndeki tarlasında yerli tohum ve hayvan gübresi kullanarak 25-30 kilo arasında dev bal kabakları yetiştirdi.

Görenler küçük dilini yutuyor! Tanesi 30 kilo!

Her yıl olduğu gibi bu yılda bal kabağı ekiminde farklı bir tohum kullanmadığını söyleyen Yılmaz, "Aynı yerli tohumdan ekimini yaptığım bal kabaklarının yetişme sürecinde hayvan gübresinden başka gübre kullanmadım. Ama bu yılki bal kabakları aşırı büyüyerek bizleri çok şaşırttı.

Görenler küçük dilini yutuyor! Tanesi 30 kilo!

Terazide tarttığımız bal kabağı 27 kilo 650 gram geldi. Tamamen organik bal kabaklarını hasat edip evime getirdim.

Görenler küçük dilini yutuyor! Tanesi 30 kilo!

Kabaklar çok büyük olduğu için satışı zor olacak. Çünkü vatandaş tüketebileceği büyüklükte kabak istiyor.

Görenler küçük dilini yutuyor! Tanesi 30 kilo!

Büyüklerini ancak lokantalara satabiliriz. İnşallah dev bal kabakları elimde kalmaz" dedi.

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