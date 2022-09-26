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Haberler Kütahya Kütahya'da orman yangını! Tam zamanında müdahale edildi!

Kütahya'da orman yangını! Tam zamanında müdahale edildi!

Kütahya'ya bağlı Gediz ilçesinde çıkan orman yangını panik yarattı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, havadan ve karadan yürüttükleri çalışmalar sayesinde yangını büyümeden söndürebildi. İlk yapılan incelemere göre, 3 hektarlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

İHA

26.09.2022, 16:33

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde yakınlarındaki orman yangını büyümeden söndürüldü.

Kütahya’da orman yangını! Tam zamanında müdahale edildi!

İlçeye bağlı Köpenez Köyü yakınlarında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı

Kütahya’da orman yangını! Tam zamanında müdahale edildi!

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 3 kutu uçak, 2 dozer, 1 ekskavatör ve çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Kütahya’da orman yangını! Tam zamanında müdahale edildi!

Ayrıca Gediz, Hisarcık ve Simav yangın söndürme ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Kütahya’da orman yangını! Tam zamanında müdahale edildi!

Tahmini 3 hektarlık alanın yandığı yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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