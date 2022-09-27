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Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu kullanan kişiler yakalandı!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymul mahallesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanan kişiler Tavşanlı İlçe Emniyet Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan B.D., M.A., O.T., K.B., isimli şahısların üst aramalarında üzerlerinden 5 gram esrar ve 1 gram bonzai çıktı. O.T isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan yakalaması olduğu cezaevine teslim edilmek üzere gözaltına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanan kişiler yakalandı. Tavşanlı İlçe Emniyet Asayiş Büro ekipleri Uyuşturucuya göz açtırmamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Tavşanlı ilçesi Moymul mahallesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanan şüpheli kişiler ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Araçta bulunan B.D., M.A., O.T, K.B isimli kişilerin üst aramalarında 5 gram esrar 1 gram bonzai ele geçirildi. O.T isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan yakalaması olduğu cezaevine teslim edilmek üzere gözaltına alındı.