Kütahya’daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıklarına yönelik bilgiler elde edinilen 6 şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 8 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Suç unsuru olarak 11. 18 gram metamfetamin, 13 gram esrar ve 9.26 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Akabinde adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda F.K., M.S., F.U., M.Ç., S.Ç. ve O.Ç. hedef şüpheli şahıslara ait il merkezinde yer alan 7 farklı adreste eş zamanlı olarak arama, yakalama ve el koyma çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 1 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, satışa hazır uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 82 adet kilitli naylon poşet, 5 adet payp, 1 adet alüminyum folyo, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tabanca fişeği, ele geçirilerek dosya çerçevesinde toplam 5 şüpheli şahıs yakalandı.



Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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