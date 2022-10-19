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Haberler Kütahya Yolda bulduğu 28 bin lirayı polise teslim etti

Yolda bulduğu 28 bin lirayı polise teslim etti

19.10.2022

Yolda bulduğu 28 bin lirayı polise teslim etti

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde öğretmen Engin Gümüş (35), yolda bulduğu 28 bin lirayı polise teslim etti. Para, sahibi olduğu tespit edilen ingilizce öğretmeni Alpaslan Türker'e verildi. Tavşanlı'da lise öğretmeni olan Engin Gümüş, Ekrem Ödemiş Bulvarı'nda yürüdüğü sırada poşet içinde 28 bin lira buldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Gümüş, parayı teslim etti. Yapılan incelemede paranın polis merkezine başvuruda bulunan Alparslan Türker'e (48) ait olduğu belirlendi.

YÜRÜRKEN DÜŞÜRMÜŞÜM
TAVŞANLI İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Alparslan Türker, kendisi gibi öğretmen olan Engin Gümüş'ün teslim ettiği 28 bin lirayı aldı. Evinin tadilatı için ayırdığı parayı fark etmeden düşürdüğünü ifade eden Alparslan Türker, "Yolda giderken cebimden tadilat için ayırdığım paramı düşürdüm. Çok sağ olsun hayırsever kardeşimiz bulmuş emniyete teslim etmiş. Beni aradılar geldim. Bu devirde böyle insanların olması çok sevindirici bir şey. Allah razı olsun" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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