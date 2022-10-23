  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da polis otosuna çarpan alkollü sürücü yakalandı

Kütahya'da polis otosuna çarpan alkollü sürücü yakalandı

KÜTAHYA’da kullandığı hafif ticari araçla, sivil polis otosuna çarparak kaçan Burak C.E., ekipler ve mobese kameralarından yaklaşık 7 kilometre takip edilerek yakalandı. Sürücü Burak C. E.’nin 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.

23.10.2022, 14:04

Kütahya’da polis otosuna çarpan alkollü sürücü yakalandı

Kütahya'da Burak C.E., gece yarısı Fatih Mahallesi'nde devriye gezen sivil polis aracına, kullandığı 43 AG 594 plakalı hafif ticari araçla arkadan çarparak kaçtı. Hafif yaralanan polis memuru F.Ç., telsiz anonsu ile yardım istedi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kameralarını da kullanarak sürücü Burak C.E.'yi yaklaşık 7 kilometre süren takibin ardından Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe ışıklı kavşağında yakalayarak gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Burak C.E.'nin 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli Burak C.E. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA