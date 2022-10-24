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Haberler Kütahya Kütahya'da can pazarı! Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi!

Kütahya'da can pazarı! Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi!

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Korkunç kazada mucizevi bir şekilde hayatını kaybeden olmazken, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA

24.10.2022, 15:59

Kütahya'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi.

Kütahya’da can pazarı! Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi!

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte olan 5 otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.

Kütahya’da can pazarı! Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi!

Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralanırken, araçlarda birisi takla atarak ters döndü.

Kütahya’da can pazarı! Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi!

Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Küçük bir çocuk ve annesi, kaza sonrası gözyaşlarına boğulurken, olaydan yara almadan kurtuldu.

Kütahya’da can pazarı! Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi!

Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardandan ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kütahya’da can pazarı! Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi!

Kaza sebebiyle yolun Eskişehir istikameti bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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