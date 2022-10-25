İşçileri taşıyan midibüs traktör römorkuna çarptı

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde, İbrahim Uslu yönetimindeki işçi taşıyan 43 HD 858 plakalı midibüs, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 20. kilometresinde aynı yöne seyreden Mükerrem Güvenli'nin kullandığı 43 AAD 925 plakalı pancar yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile araçtaki 21 işçi, ambulanslarla Kütahya ve Tavşanlı'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

RAMAZAN AYDEMİR