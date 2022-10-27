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Haberler Kütahya Kütahya'daki kazada can pazarı! Madencileri taşıyan servis devrildi

Kütahya'daki kazada can pazarı! Madencileri taşıyan servis devrildi

Son dakika... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında çalışan madencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

DHA

27.10.2022, 12:58

Kütahya’daki kazada can pazarı! Madencileri taşıyan servis devrildi

Kütahya'daki korkunç kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi Garp Linyit İşletmesi Ömerler mevkisinde meydana geldi. Kömür ocağına işçi taşıyan Halil A. idaresindeki servis midibüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu ocak sahasında devrilerek yan yattı.

Kazada 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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