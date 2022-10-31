Takla atıp şarampole uçan araba 2 kişiye mezar oldu

Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, şarampole uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında il merkezine bağlı Akçamescit köyü yol ayrımında meydana geldi. Ayhan Erol yönetimindeki 43 DA 426 plakalı hafif ticari araç, bir anda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdi.



PANİKLEYİNCE TAKLA ATTI

Yüksek hızda ilerleyen Ayhan Erol, aracı kontrol etmeye çalışırken, yaptığı panik manevrasıyla takla atmalarına neden oldu. Birkaç takla atan hafif ticari araç şarampole uçtu. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan dönen aracı görenler durumu 112 acil Servis ve polis ekiplerine haber.





3 KİŞİ AĞIR YARALI KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, araçtaki Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir'e yaptıkları ilk müdahalede olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Sürücü Ayhan Erol ile araçtaki diğer 2 yolcu Zafer Tekin ve Bahtiyar Akdağ ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, burada tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir'in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

RAMAZAN AYDEMİR