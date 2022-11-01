2 bin yıllık heykeller gün yüzüne çıkarıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında 2 bin yıl önceye ait erkek başı heykel ile mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit heykeline ait parça, gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, kazılarda mitolojik tanrı ve tanrıçalara ait 70 heykel parçasına rastlandığını söyledi.



DÖNEMİN METROPOLİSİ

Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce 80 işçi ve 20 teknik personel ile Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde sürüyor. Dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas Çayı'nda yoğunlaştırıldı. DPÜ Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bu yılki kazılarda yeni buluntulara rastladıklarını söyledi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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