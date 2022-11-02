Kütahya’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı!

Kaza, Emet-Hisarcık yolunda meydana geldi. Hisarcık yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BJF 84 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Sezer Şen'in kullandığı (29) yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı.

Safiye Korkmaz (75), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.