Kütahya’daki operasyonda bebek arabasından uyuşturucu hap çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı'da denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 0,55 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsünün ifadesi üzerine, uyuşturucuyu temin eden kişinin H.İ.C.A. (23) olduğunu tespit eden polis, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bebek arabasının içine gizlenmiş 5 uyuşturucu hap, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.





Gözaltına alınan H.İ.C.A., Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçlarından adli işlem başlatıldı.