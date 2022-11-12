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Haberler Kütahya Tek isteği karşıdan karşıya geçmekti... Ağır yaralandı!

Tek isteği karşıdan karşıya geçmekti... Ağır yaralandı!

Kütahya'nın Emet ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı Şaban Taşdemir (34) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taşdemir tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

12.11.2022, 15:39

Kütahya'nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Tek isteği karşıdan karşıya geçmekti... Ağır yaralandı!

Emet ilçe otogarı Okullar Caddesi istikametinden Akpınar Mahallesine seyir halindeki Halil Demirel yönetimindeki 43 AEB 031 plakalı kamyonet eski pancar binası önünde yolun karşısına geçmek isteyen Şaban Taşdemir (34) isimli yayaya çarptı.

Tek isteği karşıdan karşıya geçmekti... Ağır yaralandı!

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Şaban Taşdemir ambulansla kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tek isteği karşıdan karşıya geçmekti... Ağır yaralandı!

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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