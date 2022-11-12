Tek isteği karşıdan karşıya geçmekti... Ağır yaralandı!

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Şaban Taşdemir ambulansla kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.