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Haberler Kütahya Kütahya'da bir garip cinayet! Süt istediği köylüsünü eve çağırıp öldürdü!

Kütahya'da bir garip cinayet! Süt istediği köylüsünü eve çağırıp öldürdü!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde H.A. (66) isimli şahıs, süt istediği köylüsü Mehmet Akpınar'ı (68) henüz belirlenemeyen bir sebepten tabanca ile vurarak öldürdü. Hastaneye kaldırılan Akpınar tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, H.A.'nın psiklojik tedavi gördüğü ve geçtiğimiz yıl eşinin intihar ettiği öğrenildi.

İHA

26.11.2022, 12:06

Kütahya’da bir garip cinayet! Süt istediği köylüsünü eve çağırıp öldürdü!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir şahıs tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Köpenez köyünde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. (66) köylüsü Mehmet Akpınar'dan (68) süt istedi. Bu isteği yerine getiren H.A., Akpınar'ın evine süt götürdü. Burada belirlenemeyen bir sebeple H.A., Akpınar'ı tabanca ile vurdu. Silah seslerini duyan köylüler olay yerine koşarken jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye getirilen Mehmet Akpınar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Cinayeti işleyen şahsın psikolojik tedavi gördüğü ve geçtiğimiz yıl eşinin intihar ettiği öğrenildi.

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