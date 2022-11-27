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Haberler Kütahya Polisin 'dur' ihtarına uymadı 10 kilometrelik takiple yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymadı 10 kilometrelik takiple yakalandı

Kütahya'da daha öncesinde alkollü araç kullandığı için aracına el konulan sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. 10 kilometrelik takip sonucu yakalanan şahsın 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

DHA

27.11.2022, 09:36

Polisin ’dur’ ihtarına uymadı 10 kilometrelik takiple yakalandı

İstiklal Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, durumundan şüphelendiği 43 AEB 923 plakalı kamyonet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü C.A., kamyonetiyle kaçtı. Polis ekiplerinin yaklaşık 10 kilometrelik takibi sonucu Fuatpaşa Mahallesi 12'inci sokak üzerinde önü kesilerek durdurulan C.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Araçtaki arkadaşının üzerinde ise kelebek olarak bilinen bıçak ele geçirildi. Daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücü C.A.'nın 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü C.A.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Soruşturma sürüyor.

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