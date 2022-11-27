Süt götürdüğü komşusu tarafından öldürüldü

KÜTAHYA'NIN Gediz ilçesinde Halil Atasever (66) "husumetlisi evini bastı" zannederek kendisine süt getiren komşusu Mehmet Akpınar'ı (68) öldürdü. Olay, ilçeye bağlı Köpenez köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Atasever, rahatsız olduğunu söyleyerek komşusu Mehmet Akpınar'dan süt istedi. Atasever, kapıyı açarak içeri giren Akpınar'ı tabancayla vurdu. Atasever muhtarı arayıp kendisini ihbar ederken, hastaneye kaldırılan Akpınar tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Atasever'in jandarmadaki ifadesinde aralarında husumet bulunan kayınçosu Ali G.'nin evini basmaya geldiğini sandığı söylediği öğrenildi. Mahkemece tutuklanan Atasever'in geçtiğimiz yıl eşinin intihar ettiği ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE