  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Köyde dehşet! Parçalanmış kadın cesedi bulundu

Köyde dehşet! Parçalanmış kadın cesedi bulundu

1.12.2022

Köyde dehşet! Parçalanmış kadın cesedi bulundu

KÜTAHYA'YA 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyündeki vatandaşlar, yol ortasında başı ve bacağı olmayan kadın cesedini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptığı araştırmada cesedin, yakın mesafede oturan 68 yaşındaki Emine Akçay'a ait olduğunu belirledi.

İLK belirlemelere göre, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen Akçay'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KÖPEKLER TOPLATILDI
KÖYE gelen Kütahya Belediyesi ekipleri, cesedin yakınındaki 6 sahipsiz köpeği uyuşturucu iğne ile bayıltarak barınağa götürdü. Ekipler, kadının sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi öldüğüne ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Emine Akçay'ın komşusu Aysun Çapa, "Burada kadınlar vardı, bağrışıyorlardı. O anda çıktık. Cesedi gördük. Cesedin kafası ve bacağının biri yoktu. Etrafta kimseyi görmedik" dedi.

İHSAN KARATAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA