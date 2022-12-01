Köyde dehşet! Parçalanmış kadın cesedi bulundu

KÜTAHYA'YA 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyündeki vatandaşlar, yol ortasında başı ve bacağı olmayan kadın cesedini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptığı araştırmada cesedin, yakın mesafede oturan 68 yaşındaki Emine Akçay'a ait olduğunu belirledi.

İLK belirlemelere göre, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen Akçay'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KÖPEKLER TOPLATILDI

KÖYE gelen Kütahya Belediyesi ekipleri, cesedin yakınındaki 6 sahipsiz köpeği uyuşturucu iğne ile bayıltarak barınağa götürdü. Ekipler, kadının sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi öldüğüne ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Emine Akçay'ın komşusu Aysun Çapa, "Burada kadınlar vardı, bağrışıyorlardı. O anda çıktık. Cesedi gördük. Cesedin kafası ve bacağının biri yoktu. Etrafta kimseyi görmedik" dedi.

İHSAN KARATAŞ