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Haberler Kütahya Devrilen tırdan burnu bile kanamadan kurtuldu!

Devrilen tırdan burnu bile kanamadan kurtuldu!

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana gelen kaza, sürücüsünün hakimiyetinden çıkan tırın sulama kanalına devrilmesiyle gerçekleşti. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen tır bölgeye gelen tır çekici ile sulama kanalından çıkarıldı.

İHA

03.12.2022, 10:18

Devrilen tırdan burnu bile kanamadan kurtuldu!

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu şehir çıkışında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Afyonkarahisar istikametine seyretmende olan 03 DA 340 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve sulama kanalı devrildi. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından tır çekici marifeti ile su kanalından çıkarıldı.

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