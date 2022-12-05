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Haberler Kütahya Tek istediği karşıdan karşıya geçmekti... Kütahya'da acı son!

Tek istediği karşıdan karşıya geçmekti... Kütahya'da acı son!

Kütahya'da Sinan Aydoğdu (44) idaresindeki otomobil, o esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki İsmail Karaca'ya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin arka camına fırlayarak çarpan Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA

05.12.2022, 17:07

KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Karaca (77), otomobilin çarpması sonucu fırladığı arka cama çarparak yaşamını yitirdi.

Tek istediği karşıdan karşıya geçmekti... Kütahya’da acı son!

Kaza, Kütahya-Eskişehir yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sinan Aydoğdu (44) yönetimindeki 43 AAP 706 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Karaca'ya çarptı.

Tek istediği karşıdan karşıya geçmekti... Kütahya’da acı son!

Kazada otomobilin arka camına fırlayarak çarpan Karaca, hayatını kaybetti. Karaca'nın cansız bedeni, ihbarla kaza yerine gelen ekiplerin incelemesi sonrası Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

Tek istediği karşıdan karşıya geçmekti... Kütahya’da acı son!

Sürücü Aydoğdu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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