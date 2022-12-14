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Haberler Kütahya Kütahya'da yağışlar görüş açısını düşürdü! 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya'da yağışlar görüş açısını düşürdü! 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya’da artan şiddetli yağış sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Gediz ilçesinde görüş açısının düşmesiyle iki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

14.12.2022, 16:45

Kütahya’da yağışlar görüş açısını düşürdü! 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 9.kilometresinde Eskigediz Mevkiinde Ö.Ö.'nin kullandığı otomobil ile H.H.'nun kullandığı araç aşırı yağış ve görüş açısının düşmesi nedeniyle çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan T.Ç. ile H.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından kaza mahalline sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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