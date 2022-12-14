Kütahya’da yağışlar görüş açısını düşürdü! 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 9.kilometresinde Eskigediz Mevkiinde Ö.Ö.'nin kullandığı otomobil ile H.H.'nun kullandığı araç aşırı yağış ve görüş açısının düşmesi nedeniyle çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan T.Ç. ile H.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından kaza mahalline sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.