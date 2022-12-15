Kütahya’da gizemli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir kişi, tabancayla başından vurularak öldürülmüş bulundu. Aslıhanlar köyünde sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

İncelemede, tabancayla başına ateş edilerek öldürülen kişinin aynı köyde ikamet eden Mehmet Çankaya (56) olduğu belirlendi. Tır şoförü olduğu öğrenilen Çankaya'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cinayetle ilgisi bulunduğu iddia edilen şüphelinin jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.