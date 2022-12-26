  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da hareketli gece! "Dur" ihtarına uymayıp polise bıçak çekti!

Kütahya'da hareketli gece! "Dur" ihtarına uymayıp polise bıçak çekti!

Dün gece, Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda yapılan denetimler esnasında şüpheli görülen bir araç polisler tarafından durdurulmak istendi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, bir süre polisler tarafından kovalandı. İhtara uymayan sürücü A.Ç., bir süre sonra aracını durdurarak eline geçirdiği bıçakla polislere saldırdı. Trafik magandası etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

DHA

26.12.2022, 11:37

KÜTAHYA'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçan A.Ç., kendisini takip eden sivil polislere bıçakla saldırdı. Polisin etkisiz hale getirdiği A.Ç., gözaltına alındı.

Kütahya’da hareketli gece! Dur ihtarına uymayıp polise bıçak çekti!

Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda polis ekipleri, gece saatlerinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Kütahya’da hareketli gece! Dur ihtarına uymayıp polise bıçak çekti!

İhtara uymayan A.Ç., kullandığı otomobille kaçtı. Polisin peşine düştüğü otomobil, bir süre sonra TOKİ kavşağında durdu.

Kütahya’da hareketli gece! Dur ihtarına uymayıp polise bıçak çekti!

Elinde bıçakla araçtan inip, sivil polislere saldıran A.Ç., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Kütahya’da hareketli gece! Dur ihtarına uymayıp polise bıçak çekti!

Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen A.Ç., polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA