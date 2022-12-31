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Haberler Kütahya Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazada 2 yaşındaki oğlu...

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazada 2 yaşındaki oğlu...

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana gelen kazada Aslıhan Şakar idaresinde otomobil, Murat Dereli idaresinde tıra çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu Şakar'in 2 yaşındaki oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

DHA

31.12.2022, 15:59

KÜTAHYA'da tıra çarpan otomobildeki Aslıhan (30) ve Ebubekir Şakar (32) çifti ile 2 yaşındaki oğulları Baybars yaralandı.

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazada 2 yaşındaki oğlu...

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazada 2 yaşındaki oğlu...

Dönüşün yasak olduğu kavşakta Aslıhan Şakar'ın manevra yaptığı 34 CDF 152 plakalı otomobil, Murat Dereli yönetimindeki 63 ACP 378 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aslıhan Şakar ile eşi Ebubekir Şakar ve çiftin çocukları Baybars Şakar yaralandı.

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazada 2 yaşındaki oğlu...

Yaralı çift ile oğulları, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazada 2 yaşındaki oğlu...

Yaralılardan Aslıhan Şakar ile oğlu Baybars'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazada 2 yaşındaki oğlu...

Tır şoförü Murat Dereli ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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