Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazada 2 yaşındaki oğlu...

Dönüşün yasak olduğu kavşakta Aslıhan Şakar'ın manevra yaptığı 34 CDF 152 plakalı otomobil, Murat Dereli yönetimindeki 63 ACP 378 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aslıhan Şakar ile eşi Ebubekir Şakar ve çiftin çocukları Baybars Şakar yaralandı.