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Haberler Kütahya 3 çocuğunun annesini katletti

3 çocuğunun annesini katletti

32 yaşındaki Ayşegül Türün, kocası tarafından öldürülen kadınlar listesine eklendi. 7 kez bıçakladığı karısını kanlar içinde bırakan katil koca İsmail Türün, markete gidip cinayeti itiraf etti

4.1.2023

3 çocuğunun annesini katletti

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kütahya'da temizlik işçisi olarak çalışan 44 yaşındaki İsmail Türün, aralarında bir süredir geçimsizlik olan 32 yaşındaki eşi Ayşegül Türün ile konuşmak için Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi'ndeki eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Ayşegül Türün'ü vücudunun çeşitli yerinden 7 kez bıçaklayan İsmail Türün, evden çıkıp yolun karşısındaki markete gitti. Burada eşini öldürdüğünü itiraf eden Türün, polise haber verilmesini istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, katil zanlısı İsmail Türün'ü evin önünde suç aletiyle gözaltına aldı.

ÇOCUKLARI YAN ODADAYDI
Evde yapılan incelemede ise, 3 çocuk annesi Ayşegül Türün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık kontrolünün ardından İsmail Türün ifadesi için emniyete götürüldü.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ise Ayşegül Türün'ün cenazesi otopsi işlemleri için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin çocuklarından ikisinin olay sırasında okulda olduğu, birinin ise başka bir odada uyuduğu öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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