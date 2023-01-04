  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Sahte parayla alışveriş yapınca yakalandı

Sahte parayla alışveriş yapınca yakalandı

Son dakika... Kütahya’da iki farklı iş yerinden ürün satın alarak karşılığında sahte para veren şahıs polis tarafından 2 bin 600 TL sahte para ile birlikte yakalandı.

İHA

04.01.2023, 14:30

Sahte parayla alışveriş yapınca yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince Parada Sahtecilik suçu çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde B. G. İsimli şüphelinin il merkezinde faaliyet gösteren iki farklı iş yerinden ayakkabı ve giyim ürünü satın alarak karşılığında sahte para vermek suretiyle, piyasa sahte para sürdüğü tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli Menderes Caddesi üzerinde suçüstü yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında pantolon cepleri ve ayakkabı içerisine gizlenmiş şekilde toplam, 2 bin 600 TL sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA