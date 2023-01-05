Yoldan çıkarak şarampole devrildi

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Kütahya Karayolu 11. kilometrede meydana geldi.

HAKİMİYETİ KAYBETTİ

KÜTAHYA'DAN Tavşanlı ilçesine gitmekte olan İsmail D. (28) yönetimindeki 43 HV 939 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole gitti. Kazada, sürücü İsmail D. ve babaannesi Fatma D. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.