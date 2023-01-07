Kütahya’da yağmur duası yapıldı

Belediye ve İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Meydanındaki yağmur duası programı din görevlilerinin okuduğu Kur'anı Kerim ve ilahilerle başladı. Daha sonra İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, yüzlerce kişinin bir araya geldiği etkinlikte yağmur duası yaptı.

Yapılan duanın ardından konuşan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Tüm Türkiye' de olduğu gibi Kütahya'mızda kuraklıkla sınanıyor. Rabbime şükürler olsun ki bugün birlik ve kardeşlik içerisinde bir arada yağmur duası yaptık. İnşallah dualarımız kabul olur. Yağmur duasına katılan Kaymakamımızdan ve ilçe halkından Allah razı olsun" dedi.

Katılımlarından dolayı Kaymakam İsmail Tosun'a, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a ve ilçe halkına teşekkür eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, "Allah bizlere birlik beraberlik içerisinde böyle programlar yapmayı nasip ve müyesser eylesin" diye konuştu.

Yağmur duası programında vatandaşlara belediye tarafından lokma ikram edildi.