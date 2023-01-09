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Haberler Kütahya Gizli buzlanma can aldı! Takla atan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!

Gizli buzlanma can aldı! Takla atan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!

Kütahya'nın Emet ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Yılmaz Köylü (56,) yoldan çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan Köylü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

09.01.2023, 16:31

Gizli buzlanma can aldı! Takla atan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!

Kütahya'nın Emet ilçesinde seyir halindeki otomobilin gizli buzlanma olan yolda kayarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Emet ilçesine seyir halindeki Yılmaz Köylü idaresindeki 43 KZ 289 plakalı otomobil sürücüsünün Köprücek mevkiinde yoldaki gizli buzlanma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Köylü (56), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Köylü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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